In diesem Container auf dem Areal der Rotkreuz-Bezirksstelle Spittal finden seit Samstag stationäre Corona-Testungen statt © KK/ROTES KREUZ

Die Ursache wo und wie sich die derzeit zwölf Corona-Infizierten im Bezirk Spittal angesteckt haben, lässt sich klar eingrenzen. Laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner infizierten sich alle - abgesehen von jenen beiden Frauen in Heiligenblut - weil sie im Gastgewerbe in Tirol und Vorarlberg gearbeitet hatten oder weil sie Urlaub in Italien machten. „Das Virus wurde sozusagen eingeschleppt, im Bezirk gibt es derzeit keine hausgemachten Fälle“, so der Bezirkshauptmann weiter. Die beiden Patientinnen in Heiligenblut sind übrigens noch immer nicht genesen.