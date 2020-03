Facebook

Ausschnitt aus dem 360-Grad-Panoramarundgang in Heiligenblut © CS4WEB

In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Quarantäne bietet die Villacher Firma "CS4Web Creative Solutions" virtuelle Rundgänge an Kärntner Schauplätzen an. Unter anderem auch in der Gemeinde Heiligenblut, die seit 14. März als erste Kommune Kärntens unter Quarantäne steht. Die Firmeninhaber Sigi Leitner aus Millstatt und Christoph Hubmann aus Velden waren am 12. März selbst noch in Heiligenblut, um mit Drohnen die Winteraufnahmen für den 360-Grad-Rundgang zu erstellen. Der Link dazu hier: "Als wir einen Tag später erfuhren, dass in Heiligenblut die beiden ersten Corona-Fälle Kärntens aufgetreten waren, haben wir uns in freiwillige Heimquarantäne begeben. Ich kann beruhigen, es geht uns beiden gut. Es sind keinerlei Symptome aufgetreten", sagt Leitner.

Christoph Hubmann und Sigi Leitner sind in Heimquarantäne Foto © (c) WWW.TANJAUNDJOSEF.AT Für all jene, die in diesen Tagen einen virtuellen Rundgang durch die Stiftskirche Millstatt, durch das Heinrich Harrer Museum in Hüttenberg , durch das Schaubergwerk Knappenberg oder das Besucherzentrum des Nationalparks Hohe Tauern in Mallnitz machen möchten, bieten die Firmeninhaber virtuelle Rundgänge an. Mehr unter der Firmenhomepage.