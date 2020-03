Corona in Kärnten und Osttirol Bereits 480 Kärntner Unternehmen sind angemeldet

98 bestätigte Fälle in Kärnten, 42 in Osttirol +++ Bürgermeister will Gemeinde unter Quarantäne stellen +++ Notdienste in Kärnten und Osttirol +++ Alle Entwicklungen hier live.