Schülerinnen der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof warfen sich bei den Dreharbeiten in Schale © KK/Martin Schinagl

"Ich habe noch nie zuvor so hochmotivierte Schüler gesehen", sagt Martin Schinagl. Er war drei Wochen lang Gast an der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof in Lendorf, um mit den Schülern an Imagefilmen zu arbeiten. Entstanden sind sechs Kurzfilme, die einen Blick in den dortigen Schulalltag gewähren. Vor allem aber wird in den Videos die Wertigkeit von Haus- und Landwirtschaft vor den Vorhang geholt. Über zehn Stunden noch unbearbeitetes Filmmaterial hortet Martin Schinagl. "Damit kann noch vieles entstehen", gibt der Seebodener Künstler einen Vorgeschmack.