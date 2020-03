82 bestätigte Fälle in Kärnten, 37 in Osttirol +++ Rund 250 Kabeg-Mitarbeiter in Quarantäne +++ Akutversorgung in vollem Umfang gewährleistet +++ Alle Entwicklungen hier live.

Das Coronavirus sorgt weltweit für einschneidende Maßnahmen. Für Österreich gelten strenge Regeln, unter anderem Ausgangsbeschränkungen, die auch kontrolliert werden. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits mehr als 2800 bestätigte Coronafälle. Auch in Kärnten herrscht Ausnahmezustand. Wir halten Sie den ganzen Tag lang über das Geschehen in Kärnten auf dem Laufenden.

Die aktuellen Ereignisse im Live-Artikel

Geburtstagsgeschenk vor der Tür

In der Coronakrise müssen Omas und Opas kreativ werden. So zum Beispiel die Großeltern des kleinen Constantin, die ihrem Enkerl die Geschenke vor die Tür gestellt haben.

82 Kärntner infiziert

Mit Stand 17 Uhr gibt das Gesundheitsministerium die Zahl der positiv getesteten Personen in Kärnten mit 82 an. In Villach hat sich die Zahl der Erkrankten von vier auf zwölf erhöht. Am Samstag wurde im Bezirk Feldkirchen die erste Person positiv auf das neuartige Virus getestet.

Zwei stationäre Test-Stationen nahmen Betrieb auf



Landeshauptmann Peter Kaiser nahm am Samstag zur Corona-Entwicklung Stellung. Er verwies dabei nicht nur auf die rigorosen Maßnahmen und deren Umsetzung, sondern sprach vor allem jenen, die nun ständig im Einsatz sind, den außerordentlichen Dank des Landes Kärnten aus. „Der Dank gilt allen, die unermüdlich und rund um die Uhr im Einsatz sind, um zu schützen, zu kontrollieren, zu versorgen, zu behandeln, zu pflegen, zu analysieren und strukturieren. Bleiben Sie alle gesund, ohne Sie können wir nicht!“, sagte Kaiser. Seit Samstag gibt es zusätzlich zwei stationäre Test-Stationen in Klagenfurt und in Spittal.

Zigaretten-Kauf in Slowenien

Wer jetzt nach Slowenien fährt, um Zigaretten zu kaufen, handelt nicht nur gegen die Anordnung des Bundes. Sie/Er muss sich bei der Einreise nach Kärnten zu einer 14-tägigen Heimquarantäne verpflichten.

"Virtuelle Tickets" als Corona-Hilfe

Die Coronakrise reißt auf vielen Ebenen ein finanzielles Loch. Auch im Sport. Abgesagte Spiele bringen kein Geld, die Athleten müssen überleben - ohne Training, und Partien. Der Handballklub SC Ferlach bittet um Hilfe. Mit der Aktion "Support your Team" (Unterstütze dein Team) werden über den Klub-Partner "Ticketmaster" virtuelle Eintrittskarten zum Kauf angeboten. Ein Ticket kostet zehn Euro.

Notdienste in Kärnten und Osttirol

Hier finden Sie alle Kärntner und Osttiroler Notdienste, die von Samstag, 21. März, bis Sonntag, 22. März, Dienst haben.

Bundesministerium verstärkt die Frauen-Hotline

Checkliste für Unternehmer

Welche Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz sind wann zu beachten? Wie kann ich als Dienstgeber potenzielle Ansteckungsrisiken vermeiden? Und wie verhalte ich mich richtig, wenn ein konkreter Krankheitsverdacht in meiner Belegschaft besteht?

Antworten auf diese und weitere Fragen hat die Wirtschaftskammer in einer Checkliste für Unternehmer zusammengefasst.

So entwickelt sich die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle

Info für Marktfahrer und Marktbesucher

Für die Versorgung mit Lebensmitteln haben Märkte offen. Das Land Kärnten verdeutlicht die Vorgehensweise: Abstand zwischen den Ständen mindestens 5 Meter - Kunde zu Kunde Sicherheitsabstand mindestens 1 bis 2 Meter - alle Waren verpacken oder verkaufsvorbereitende Verpackung (Papier oder Plastik) - Verkauf unverpackter Ware ist derzeit nicht gestattet! - Wer hustet, Fieber oder Atembeschwerden hat, darf den Markt nicht besuchen!

300 Anrufe pro Tag

Die Coronavirus-Hotline des Landes - 050 536 53003 - zieht nach der ersten Woche eine positive Bilanz: Täglich wird rund 300 Kärntnern geholfen.

„Wir haben am Dienstag mit vier Mitarbeitern aus dem Bereich der Gesundheitsförderung und Suchtprävention gestartet, bis Freitag haben wir auf zehn Mitarbeiter aufgestockt, die täglich von 8 bis 16 Uhr, außer Samstag und Sonntag, ihren Dienst versehen“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. „Zusätzlich zu den zehn Mitarbeitern kommen externe Experten, denen wir spezielle Anfragen weiterleiten“, so Prettner. Nächste Woche kommen drei Personen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendanwaltschaft dazu, ebenso wie ein Pool an Psychotherapeutinnen“, so die Gesundheitsreferentin.

Die neuesten Zahlen aus Osttirol

Mit Stand Samstag, 8 Uhr, erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle in Osttirol auf 42. Die Zahlen im Lienzer Talboden nehmen zu, jene im Iseltal stagnieren.

Auch in den Osterferien haben Schulen offen

Schulen sollen auch in den Osterferien für Betreuungszwecke offen haben, da auch weiterhin Eltern als Personal in Spitälern, bei der Rettung oder der Polizei gebraucht würden. Das berichtete Ö1 am Samstag in der Früh. Nach Angaben von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sollen allerdings nicht alle Schulen, sondern nur die, bei denen Bedarf herrscht, offen haben. Die Schulen würden ab kommenden Montag per Mail oder Anruf den Bedarf nach Betreuung erheben und Eltern müssten daraufhin bis 1. April Rückmeldung geben, ob Bedarf da ist.

Austria-Fans starten Hilfsaktion

Ab Montag können alle Angehörigen einer Risikogruppe, auch wenn sie keine Fußballfans sind, telefonische Bestellungen für Artikel des täglichen Gebrauchs in Auftrag geben und bekommen diese dann bis zum nächsten Tag geliefert. Tel.: 0676/4319111.

Müssen Kaufleute noch Miete zahlen?

Das öffentliche Leben ist per Gesetz über weite Strecken stillgelegt. Doch darf man deshalb auch seine Mieten aussetzen? Juristen streiten, manche Gemeinden aber reagieren und stunden die Miete in ihren Immobilien.

Schon fast 800 regionale Händler mit an Bord

Die Kleine Zeitung startete eine landesweite Initiative zur Rettung der bedrohten Betriebe in den Regionen. Unsere digitale Plattform verbindet Produzenten mit Konsumenten.

Die Resonanz ist enorm. Innerhalb weniger Stunden haben sich schon am ersten Tag unserer Initiative #wirstehenzusammen exakt 786 lokale Geschäfte und Produzenten aus der Steiermark und Kärnten angemeldet.

Geld für Kurzarbeit gibt es erst im Nachhinein

Peter Wedenig, Chef des Arbeitsmarktservice Kärnten sprach im Kleine-Zeitung-Interview über Fristen, Anträge und Ansprüche im Zusammenhang mit Kurzarbeit.

Klagenfurts Apotheken haben keine einzige Schutzmaske

Eine Umfrage der Austria Presse Agentur ergab, dass die Schutzmasken in den Apotheken ausgegangen sind. Die Nachbestellungen sind draußen. Die einhellige Antwort der Apotheken: "Wir sind seit zwei Wochen ausverkauft und haben keine Verständigung bekommen, ob eine neue Lieferung kommt."





Die gefährliche Angst von Akut-Patienten vor dem Corona-Virus

Dringender Appell an Patienten mit akuten Erkrankungen: Niemand muss wegen Corona das Spital meiden. Es wurden alle Maßnahmen für ihre Sicherheit getroffen.

LKH müssen Quarantänefälle verkraften



Die Landesspitäler verzeichnen acht infizierte Mitarbeiter, die sich aber alle nicht im Dienst ansteckten. Daraus bzw. aus Aufenthalten in Krisengebieten resultieren jedoch rund 250 Isolierungen. Im Klinikum Klagenfurt allein mussten 200 Mitarbeiter vorsorglich in Heimquarantäne geschickt werden. Zur Relativierung: Das Haus hat über 4000 Bedienstete, in Urlaubszeiten sind mehr abwesend.

Testkapazitäten in Kärnten werden aufgestockt

In Kärnten hat sich bei den Tests auf Covid-19-Erkrankungen ein Rückstau entwickelt, weswegen die Kapazitäten nun ausgebaut werden. Am Freitag gegen Mittag warteten gut 140 Verdachtsfälle, dass bei ihnen ein Rachenabstrich gemacht wird.

Die vier mobilen Teams des Roten Kreuzes werden ab Samstag um zwei stationäre Stellen in Klagenfurt und Spittal ergänzt.

Was hat wann geöffnet?