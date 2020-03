Facebook

Ursula Luschnig, Bereichsleiterin für Menschen in Krisen bei der Caritas Kärnten © KK/Daniel Gollner

In Zeiten von Corona sorgen und ängstigen sich viele Menschen. Sie brauchen Rat und Unterstützung. Darauf reagiert die Caritas Kärnten mit verlängerten Beratungszeiten ab Montag, 23. März. Es gibt keine persönlichen Kontakte mehr. Die Beratung erfolgt am Telefon, und zwar von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr über die zentrale Klagenfurter Telefonnummer (0463) 50 06 67. Darüber hinaus können Hilfesuchende zu jeder Zeit anrufen und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Die Berater rufen sobald als möglich zurück. Außerdem sind die Mitarbeiter der Telefonseelsorge unter der kostenfreien Nummer 142 rund um die Uhr erreichbar. Es gibt auch eine E-Mail- oder Chatberatung unter onlineberatung-telefonseelsorge.at. Man kann ebenso mit der Spittaler Beratungsstelle per Mail Kontakt aufnehmen: beratungsstelle-spittal@caritas-kaernten.at