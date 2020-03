Corona & Menschen mit Beeinträchtigung"Distanz zu wahren, ist für viele nicht so einfach"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Diplomsozialbetreuer Klaus Kerschbaumer mit Michael Ramsbacher in der Tageswerkstätte © KK/IZ Seebach

„Homeoffice“, der englische Ausdruck für das Arbeiten zu Hause, ist in Zeiten des Coronavirus in aller Munde. Möglich ist diese Form des Schutzes, aber nicht für alle. Die Betreuer im Integrationszentrum Rettet das Kind in Seebach bei Seeboden etwa begleiten beeinträchtigte junge Menschen vor Ort und sorgen dafür, dass sie sich hier geborgen fühlen. „Es sind bei uns ja auch einige, die kein anderes Zuhause haben, als uns“, erklärt Diplomsozialbetreuer Klaus Kerschbaumer.