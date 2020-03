Facebook

Selbst Regenschauer sehen diese gefiederten Freunde gelassen entgegen © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Vom Norden her nähern sich Wolken. Das Regenschauerrisiko nimmt bei vorerst milden 9 bis 14 Grad stetig zu. Eine Kaltfront zieht heute, Samstag, über die Alpen langsam zu uns nach Oberkärnten. Daher werden im Tagesverlauf auch die Wolken mehr und dicker und in der Folge steigt das Regenschauerrisiko an. Zunächst kann sich aber auch noch zeitweise die Sonne behaupten, etwas länger vor allem in den südlichen Landesteilen. Mit der Kaltfront beginnt es abzukühlen und die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht zum Sonntag bis in manche Täler.