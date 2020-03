In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Notfallpläne in großen Oberkärntner Unternehmen stehen. Für die Sicherheit der Mitarbeiter wird vieles getan. Kurzarbeit ist in vielen Betrieben ein Thema.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Arthur Primus, Geschäftsführer von Europlast in Dellach/Drau: "Sollte es zu einer Infizierung kommen und der Betrieb von Schließung bedroht sein, werden wir auf Kurzarbeit wechseln." © (c) WILLI PLESCHBERGER

An keinem Betrieb in Oberkärnten gehen die Richtlinien zur Dämmung des Coronavirus spurlos vorüber. In der Kärntnermilch in Spittal herrscht seit Freitag Ausnahmezustand. Geschäftsführer Helmut Petschar: „Zum einen sind Lieferungen an Großbetriebe sowie Tourismus- und Gastronomiebetriebe komplett weggebrochen, zum anderen stieg der Bedarf bei Lebensmittelketten, wo es am Freitag und Samstag zu Hamsterkäufen gekommen war.“