Aus steilem Gelände musste der 16-Jährige gerettet werden © Bergrettung Spittal/Drau-Stockenboi

Ganz alleine unternahm ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Villach Land am Dienstag eine Schneeschuhwanderung. Gegen 10.15 Uhr startete er den Marsch zum Gipfel des „Staff“ in der Latschur-Gruppe in den Gailtaler Alpen auf einer Höhe von 2218 Metern. Er startete am Seetal-Parkplatz am Goldeck und erreichte den Gipfel gegen 15.30 Uhr.