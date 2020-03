In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Am Freitag herrscht in den Bezirken Spittal und Hermagor zumeist noch sonniges Wetter vor. Die Temperaturen erreichen milde 15 bis 20 Grad.

Wetter in Oberkärnten

Spittaler Stadtpark in der Frühlingssonne © Andrea Steiner

"Am Freitag beginnt in den Morgenstunden der astronomische Frühling und das Wetter verhält sich auch danach", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim privaten Wetterdienst meteo experts. "Schuld" an dieser positiven Entwicklung ist ein Hochdruckgebiet, welches uns zunächst recht trockene und auch sehr milde Luft beschert.