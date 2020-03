In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marillen beginnen schon zu blühen © (c) Fuchs J�rgen (Fuchs Juergen)

Hochdruckeinfluss bestimmt am Donnerstag ganz eindeutig das Wetter in Oberkärnten. Deshalb scheint tagsüber zumeist auch die Sonne und vorerst gibt es kaum Wolken am Himmel. Am Nachmittag entwickeln sich dann am ehesten über manchen Berggipfeln ein paar kleine Quellwolken. Diese sollten jedoch zumeist harmlos bleiben.