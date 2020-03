Oberkärnten Maximal fünf Trauergäste

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus treffen auch Trauerfeiern. Die regionalen Bestatter erzählen, wie sie die trauernden Familien in dieser Ausnahmesituation begleiten und welche neue Vorschriften es zu beachten gilt.

Trauerfeiern nur noch im engsten Kreis. Die Seelenmesse in der Kirche wird bis nach den strengen Corona-Verordnungen aufgeschoben. © Fotolia/Mario Vender

Ein Todesfall in der Familie ist immer eine Ausnahmesituation für alle Angehörigen. Mit den Maßnahmen zum Schutz vor der Verbreitung des Corona-Virus wird die Situation für viele emotional noch schwieriger. Denn bei Trauerfeiern und Bestattungen sind nur noch maximal fünf Personen erlaubt. „Das heißt im allerengsten Familienkreis“, sagt Walter Egger, Innungsmeister der Bestatter in Kärnten. „Wir treffen im Allgemeinen auf viel Verständnis“, sagt Artur Mörtl, Bestattungsunternehmer aus Kötschach-Mauthen, wie auch seine Kollegen von der Bestattung Martin Unterscheider in Afritz.