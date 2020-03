In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Pizzeria Peppino in Millstatt war nie insolvent © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Für großes Aufsehen sorgte die Verhängung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen von Stefan Lercher, Pächter der Pizzeria Peppino in Millstatt, im Jänner dieses Jahres. Bekanntlich zahlte der Gastronom keine Beiträge mehr an die Österreichische Gesundheitskasse, weil er von der Bezirkshauptmannschaft strenge Auflagen für seine Küche bekam. Er gab offen zu, sich darüber so heftig geärgert zu haben, dass er alle Steuerzahlungen eingestellt habe.