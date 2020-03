In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Zeuge zeigte, dass Oberkärntner - trotz Schonzeit - in Jagdrevier mit Gewehr hantierte. Alarmierte Polizei konnte Mann festnehmen. Er war betrunken und hat keine Jagdberechtigung.

Mehrere Polizeistreifen verfolgten den Jäger © RioPatuca Images - Fotolia (Sujet)

Am Montag gegen 16 Uhr wurde ein Oberkärntner (65), der nicht im Besitz eines jagdrechtlichen Dokumentes ist, von einem Zeugen beobachtet, wie er im Bereich der Reintaler Auen in der Gemeinde Winklern im Bezirk Spittal/Drau mit einem Jagdgewehr hantierte. Aufgrund der derzeitigen Schonzeit, in der die Jagd prinzipiell verboten ist, verständigte er die Polizei.