In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Dienstag ist es sonnig und mild © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

So wolkenlos wie am Montag wird es aber nicht mehr sein. Die im Tagesverlauf aus Nordwesten durchziehenden Wolkenfelder bleiben harmlos, können die Sonne jedoch zeitweise verdecken. Es bleibt im ganzen Land trocken. Erst in der Nacht zum Mittwoch könnte es speziell im Grenzbereich zu Salzburg da und dort ein bisschen regnen.