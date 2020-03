Facebook

Der Markt in Oberdrauburg ist wie leergefegt © KK/Oberdrauburg

Zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Solidarität sind jetzt alle Mitbürger aufgerufen, um die Ausbreitung der Corona(COVID-19)-Virus-Infektion möglichst einzudämmen. Neben den allgemein gültigen Verordnungen von Bundes- und Landesregierung werden in den einzelnen Gemeinden konkrete Maßnahmen wirksam, die die Gemeindebürger betreffen. Diese sind und werden derzeit ausgearbeitet.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden

Grundsätzlich sind alle Veranstaltungen bis Anfang April 2020 abgesagt oder verschoben. Gasthäuser, Lokale und Restaurants haben eingeschränkt geöffnet, sind ab Dienstag, 17. März, geschlossen. Die Benützung von Spielplätzen, Sportplätzen und öffentliche Plätzen ist ebenso untersagt oder stark eingeschränkt.

Die Gemeindeämter sind telefonisch während den Amtszeiten erreichbar, der Parteienverkehr läuft eingeschränkt ab. Teils wurde er aber bereits ausgesetzt, wie beispielsweise in Rennweg oder Berg im Drautal. Alle Bürger sind aufgerufen, ihre Behördenwege per Mail oder Telefon zu erledigen. Nur in dringenden Fällen sollen Bürger ins Amt kommen.

Ärztliche Versorgung

Die ärztliche Versorgung ist ebenfalls vor Ort gewährleistet. Allgemeinärzte und Zahnärzte haben ihre Ordinationen geöffnet (Achtung: Die aktuellen Öffnungszeiten können von den üblichen abweichen.) Bitte kommen Sie ausschließlich nach Terminvereinbarung in die Ordination! Alles andere wäre grob fahrlässig, da sich maximal fünf Personen zeitgleich im selben Raum aufhalten dürfen. Verdachtsfälle dürfen den Hausarzt keinesfalls aufsuchen. Bei Fragen zu Corona bitte die Info-Hotline 0800 55 621 oder eventuell auftretenden Symptomen die Corona-Hotline 1450 anrufen.

Lieferdienste

Es werden in den Gemeinden auch Lieferdienste eingerichtet. Diese suchen teilweise Helfer. Man bittet auch in der Familie oder Nachbarschaft zu helfen. Menschen ab dem 70. Lebensjahr sollten keinesfalls selbst Einkaufen gehen und öffentliche Kontakte meiden. Grundsätzlich gilt: Je weniger Kontakt, desto besser!

WICHTIG:

Eine Liste mit Lieferservice-Stellen in den Oberkärntner Gemeinden finden Sie hier.

Grundsätzlich aber gilt: Die Versorgung mit Lebensmitteln ist sichergestellt. Alle Lebensmittelgeschäfte sind geöffnet. Auch Apotheken, Drogerien, Banken, Post, Trafiken, Tankstellen, Tierfutterhandlungen, Lieferdienste, Notfall-Dienstleistungen, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, Handel mit medizinischen Produkten und Heilbehelfen und Agrarhandel halten offen. Die Müllabfuhr versieht weiterhin ihren Dienst. Altstoffsammelzentren der Gemeinden bleiben jedoch geschlossen.

Welche Maßnahmen setzen Gemeinden?

Trauungen werden vorerst in den Standesämtern ausgesetzt. Viele Gemeindeämter haben ihre Türen für den Parteienverkehr geschlossen. Ebenso sind ausnahmslos alle Sitzungstermine abgesagt. Die Betreuug der Kinder in den schulischen Einrichtungen und Kindergärten wurde in den Oberkärntner Gemeinden ordnungsgemäß auf die Beine gestellt. Es zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass der Bedarf dafür nicht gegeben ist. Die Eltern sind zu besorgt, um ihre Kinder in diesen Tagen in Fremdbetreuung zu geben. Spittals Bürgermeister Gerhard Pirih sagt dazu: "In der Volksschule West waren heute drei Kinder anwesend."

Die Kleine Zeitung ergänzt laufend alle Informationen:

Stall:

Der Bauhof ist nur für Notfälle besetzt. Ebenso ist das Gemeindeamt von 8 bis 12 Uhr mit einer Person als Notdienst besetzt. Telefon Gemeindeamt: (04823) 8100.

Bad Kleinkirchheim:

Das Gemeindeamt ist für den freien Parteienverkehr geschlossen. Der Dienstbetrieb bleibt uneingeschränkt aufrecht. Die Mitarbeiter stehen der Bevölkerung während der Amtsstunden telefonisch unter Telefon (04240) 8182 oder per E-Mail (bad-kleinkirchheim@ktn.gde.at) zur Verfügung.

Mörtschach:

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Parteienverkehr der Gemeinde Mörtschach bis auf weiteres eingeschränkt - zum Schutz der Mitarbeiter und der Bevölkerung. E-Mail moertschach@ktn.gde.at, Telefon (04826) 701 in Kontakt.

Berg:

Der Parteienverkehr ist eingestellt. Für Auskünfte und Antragstellungen sind die Gemeindebediensteten telefonisch oder per Mail erreichbar. Telefon: (04712) 532 0, Mail: berg-drau@ktn.gde.at

Seeboden:

Das Rathaus bleibt ab jetzt bis auf Widerruf für den Parteienverkehr geschlossen. Auf Grund der aktuellen Bemühungen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist das Rathaus ab Montag, 16.03.2020 für den Parteienverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind jedoch während den Amtsstunden telefonisch erreichbar. Telefon: (04762) 812 55.

Malta:

Es gibt keinen Parteienverkehr. Persönliche Kontakte mit den Mitarbeitern sollen nur in unaufschiebbaren Ausnahmefällen erfolgen. Das Gemeindeamt ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt. Telefon: (04733) 220.

Das Altstoffsammelzentrum bleibt bis einschließlich 27. April geschlossen.

Millstatt:

Das Gemeindeamt bleibt voraussichtlich bis 03. April 2020 aufgrund der aktuellen Situation geschlossen. Für Anliegen stehen die Gemeindebediensteten während der Amtsstunden unter Telefon (04766) 2021 zur Verfügung. Ab Dienstag, 17. März, schließt in Millstatt auch der Postpartner-Betrieb. Für Postaufgabe, Paketabholung und dergleichen steht die Postfiliale in Radenthein zur Verfügung.



Steinfeld:

Die Steinfelder setzen auf Nachbarschaftshilfe. Mitarbeiter der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr übernehmen Botengänge und Zustellungen. Freiwillige werden gesucht, die unterstützen und auch Spaziergänge mit Haustieren übernehmen können. Bürgermeister Ewald Tschabitscher: "Wir müssen davon ausgehen, dass freiwillige Helfer ausfallen. Je mehr Personen sich melden, umso besser können wir die Risikogruppen und Personen in Quarantäne schützen."

Rund um die Uhr ist für Notfälle ein Mitarbeiter der Gemeinde unter der Telefonnummer (04717) 301 erreichbar.

Der Parteienverkehr ist stark eingeschränkt, bitte nur im dringenden Notfall persönlich vorbeikommen.

Auch Lebensmitteleinkäufe und Zustellung sowie ein warmes Mittagessen werden im Bedarfsfall über die Gemeinde organisiert.

Mühldorf:

Auch hier wird darum gebeten, vorwiegend telefonisch oder per Mail mit den Gemeindemitarbeitern in Verbindung zu treten. Telefon: (04769) 2265. Der Parteienverkehr erfolgt eingeschränkt.

Greifenburg:

In Greifenburg macht sich Ruhe breit. Auch was den Verkehr angeht. Auf der B100 Drautal Straße geht es verhältnismäßig ruhig zu. "Die Leute lassen Fahrten weg und schränken sich ein. Unternehmen haben ihren Betrieb reduziert", schildert Bürgermeister Josef Brandner. Neue Mittelschule und Kindergarten blieben heute, Montag, komplett unbesucht. Parteienverkehr im Gemeindeamt gibt es nur nach telefonischer Anmeldung unter (04712) 216-10. Der Verein BBS (Begegnung und Beratung für Senioren) in Greifenburg stellt den Betrieb des Tageszentrums bis auf Weiteres ein. Beratung und Infos sind unter den Telefonnummern Melitta Pichler (0670-601 00 51) und Maria Verdes (0680-441 96 64) erhältlich.

Oberdrauburg:

In Oberdrauburg ist die Lage aufgrund der vier Corona-Fälle in Osttirol angespannt. Bei Liebherr in Lienz und weiteren Betrieben arbeiten viele aus dem Oberen Drautal. "Wir sind wegen der Nähe zu Osttirol sehr gefährdet. Noch gibt es keine gemeldeten Verdachtsfälle. Ich hoffe, dass es so bleibt", sagt Bürgermeister Stefan Brandstätter. Die Straßen in der Marktgemeinde sind wie leer gefegt, die Leute halten sich an die Vorgaben der Bundesregierung. Eine Hotline für Gemeindebürger hat der Bürgermeister nicht eingerichtet. Essenslieferungen übernimmt im Bedarfsfall der Verein Dorfservice. Brandstätter: "Die Feuerwehr ist gut organisiert, um mit der vorherrschenden Situation umzugehen." Der Gemeindebetrieb läuft derzeit eingeschränkt. Parteienverkehr gibt es in dringenden Fällen Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Die Gemeinde ist selbstverständlich telefonisch oder per Mail erreichbar unter Telefon (04710) 22 48. Handynummer Bürgermeister Stefan Brandstätter: 0664-201 11 99.

Heiligenblut:

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Parteienverkehr der Gemeinde Heiligenblut am Großglockner bis auf Weiteres eingeschränkt.

Unsere Mitarbeiter der Gemeinde Heiligenblut sowie des Tourismusverbandes sind weiterhin telefonisch bzw. per E-Mail erreichbar.

Beim Arzt, Gemeinde und Tourismusbüro ist eine vorherige telefonische Anmeldung erforderlich!

Irschen:

Die Irschener setzen in der Corona-Krise auf ihr gemeindeinternes Bürgerservice. Die Telefonnummer (04710) 23 77 ist rund um die Uhr besetzt, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicher zu stellen. Zehn Leute übernehmen seit Samstag Zustelltätigkeiten. Bürgermeister Gottfried Mandler: "Noch wird das Service nicht dringend gebraucht, da jeder alles zu Hause hat. Es wird sich zeigen, wie sich die Situation entwickelt.

Das Gemeindeamt ist mit einer Person besetzt. Wer eintreten will, muss vorher läuten. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs sind derzeit vom Dienst abgezogen und auf Bereitschaft, um sich und andere nicht zu gefährden.

In Volksschule und Kindergarten kehrt Ruhe ein. Mandler: "Kindergartenkinder sind heute keine gekommen, vier Volksschüler waren anwesend."

Radenthein:

Das Rathaus ist weiterhin zu den Öffnungszeiten besetzt und telefonisch (04246) 2288-0 oder via E-Mail erreichbar. Auf Parteienverkehr wird als Vorsichtsmaßnahme verzichtet. Persönliche Vorsprachen oder Amtshandlungen werden nur in unaufschiebbaren Ausnahmefällen und nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt. Bürgermeistersprechstunden: Diese erfolgen telefonisch vorangegangener Terminvereinbarung.

Kötschach-Mauthen:

Beim Gemeindeamt Kötschach-Mauthen wird der Parteienverkehr bis Ostern auf die Zeit von 8 bis 12 Uhr eingeschränkt. Die Gemeinde ist telefonisch Tel.: 04715 8513 oder per Email koetschach-mauthen@ktn.gde.at erreichbar. Persönlich bitte nur in unumgänglichen Fällen vorsprechen.

Die ärztliche Versorgung in der Gemeinde ist auch sicher gestellt. Rezepte für Dauermedikamentionen können telefonisch bei den Ärzten angefordert werden und werden dann von diesen an die Apotheken weitergeleitet. Bitte rufen Sie an, bevor Sie einen Arzt persönlich aufsuchen. Sollten Sie Symptome einer Infektion durch Covid-19 aufweisen, kontaktieren Sie die Nummer 1450.

Spittal:

Im Spittaler Rathaus findet der Parteienverkehr eingeschränkt statt. Und zwar montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. "Es kommen sehr wenige Leute. Die Stimmung ist mystisch und sehr ruhig", schildert Bürgermeister Gerhard Pirih.

Der Dienstbetrieb aller stadtgemeindeeigenen Ver- und Entsorgungsbetriebe wie Kanal, Wasser und Müllabfuhr bleibt bis auf Weiteres uneingeschränkt aufrecht. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass der Recyclinghof der Stadtgemeinde so lange geschlossen bleibt, bis die Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung aufgehoben sind. Anfragen zur Müllabfuhr oder Notfälle im Bereich der Kanalreinigung werden jedoch unter Telefon (04762) 5650-377 beantwortet.

Bis Anfang April findet auch kein Spittaler Wochenmarkt statt. Nächster geplanter Termin – vorbehaltlich der Entwicklung in den nächsten Wochen – ist der 9. April 2020.

Die Stadtbücherei Spittal ist ebenso geschlossen. Telefonische Auskünfte sind montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr möglich. Bereits ausgeliehene Bücher werden bis zur Wiedereröffnung der Stadtbücherei automatisch gebührenfrei verlängert. Kontakt: Tel.: 04762/56 50-228 | E-Mail: buecherei@spittal-drau.at, www.stadtbücherei-spittal.at

Das Spittaler Stadtarchiv ist geschlossen, aber für dringende Anfragen Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr per Telefon (04762) 35 469 oder 0676-83 138 519 oder per E-Mail (stadtarchiv.spittal@aon.at) erreichbar.

Krems in Kärnten:

Derzeit stehen die Gemeindebediensteten noch eingeschränkt für den Parteienverkehr zur Verfügung, aber nur in dringenden Fällen. "Auch das kann sich stündlich ändern, da man die Entwicklung nicht vorhersehen kann", sagt Amtsleiter Christian Zirknitzer. Sollten Bürger in dringenden Fällen Unterstützung bei der Zustellung von Lebensmitteln oder Medikamenden benötigen, steht die Gemeinde unterstützend zur Verfügung. Telefon: (04732) 27 72.

Sachsenburg:

Es wird ersucht, vorwiegend telefonisch (04769/2925-0) oder per E-Mail (sachsenburg@ktn.gde.at) mit dem Gemeindeamt in Kontakt zu treten.

Trebesing:

Derzeit hat das Gemeindeamt noch uneingeschränkt geöffnet. Der Andrang hält sich jedoch in Grenzen, die Bürger bleiben diszipliniert zu Hause. Um ältere Bürger zu versorgen, die der Risikogruppe angehören, stehen die Mitarbeiter vom Dorfservice zur Verfügung.

Gmünd:

Von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr herrscht eingeschränkter Parteienverkehr. Ansonsten sollte Kontakt per Telefon oder Mail aufgenommen werden. Das Alststoffsammelzentrum bleibt, wie auch in allen anderen Gemeinden, bis auf Weiteres geschlossen. Amtsleiter Christian Rudiferia: "Wenn jemand einen Container für die Entrümpelung von Sperrmüll beim eigenen Haus benötigt, kann dies mittels Zustellung und Abholung organisiert werden." Telefon Gemeindeamt: (04732) 22 15.

Gitschtal:

„Zusammenhalten!“ ist auch das Motto im Gitschtal. Der Parteienverkehr (8 bis 12 Uhr) sollte auf das Nötigste eingeschränkt werden. Geöffnet ist die Gemeinde von 7.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Am Freitag von 7.30 bis 12 Uhr. Eine telefonische Kommunikation wird bevorzugt Tel. 04286 212. "Jetzt wird klar, wie wichtig eine gute Infrastruktur in der Region ist. Nahversorger, Arzt und Bäcker vor Ort sind nun doppelt so wichtig", sagt Bürgermeister Christian Müller.

Dellach/Gail:

Das Gemeindeamt ist „klein“ besetzt. Der Parteienverkehr wird reduziert. Telefonisch ist die Gemeinde erreichbar. Tel. 04718 301 44. Das Nahversorger im Ort hat natürlich geöffnet. „Wir sind wirklich froh, dass wir so um ihn gekämpft haben. Jetzt bewährt sich das“, sagt Bürgermeister Johannes Lenzhofer. Freiwillige Helfer können sich gerne in der Gemeinde melden. Essen auf Rädern wird ausgeliefert und wird auch zusätzlich, für jene, die ein gekochtes Essen brauchen, bislang aber keine Essen-auf-Rädern-Kunden waren, zugestellt. (Auch über die Gemeinde.) „Nachbarschaft wird jetzt positiver gelebt“, sagt der Bürgermeister, der auch schon viele Hilfsangebote bekommen hat.

Kirchbach:

Der persönliche Parteienverkehr in der Gemeinde Kirchbach wird eingestellt. Der Betrieb im Gemeindeamt geht weiter. Telefonisch ist die Gemeinde unter Tel. 04284 228 erreichbar. Müllentsorgung erfolgt planmäßig.

Hermagor:

Der tägliche Parteienverkehr in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See vorerst auf den Zeitraum von 8 bis 12 Uhr beschränkt. Er sollte auf ein Minimum reduziert werden und man bittet nur bei dringendsten Angelegenheiten persönlich vorbei zu kommen.Für das Einbringen von Anträgen werden Sie ersucht, diese nach Möglichkeiten per Mail zu senden. Email: gemeinde@hermagor.at. Die Gemeindemitarbeiter sind auch von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 und Freitag von 7.30 bis 13Uhr unter der Telefonnummer 04282 2333 telefonisch erreichbar.

Das Abfallsammelzentrum ist ab sofort geschlossen. Auf der Müllinsel kann man jedoch jederzeit Altpapier, Kartonagen, Altglas, Dosen und Gelbe Säcke entsorgen. In dringenden Fällen ist das Sammelzentrum telefonisch erreichbar. Tel. 04282 23 33 240. Ebenso die Tierkörperentsorgung. Ein durchgehender Journaldienst der Stadtgemeinde Hermagor kümmert sich 24 Stunden lang um dringliche Fälle Tel. 04282 2333.

Baldramsdorf:

Die Mitarbeite des Gemeindeamtes Baldramsdorf stehen weiterhin im Dienst und den Bürgern zur Verfügung. Es wird jedoch auch hier gebeten Behördenwege elektronisch durchzuführen. Tel. 04762 71140 oder Mail baldramsdorf@ktn.gde.at

Lendorf:

„Heute sind noch alle Gemeindebediensteten im Dienst. Wir haben alle Haushalte mit Handzetteln über die aktuellen Entwicklungen informiert“, schildert Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger. Ab morgen, Dienstag, soll sich dies ändern, auch im Gemeindeamt wird auf Minimalbetrieb heruntergefahren. In Ausnahmefällen gibt es Parteienverkehr von 8 bis 12 Uhr. Die Möglichkeit, Kinder in den Schul- oder Kindergartenbetrieben betreuen zu lassen, wird von den Eltern nicht in Anspruch genommen. Lagger-Pöllinger: „Heute waren nur zwei Kindergarten- und ein Volksschulkind anwesend.“

Obervellach:

In dringenden Fällen bietet das Gemeindeamt Parteienverkehr nach Terminvereinbarung (Telefon 04782 22 11-0). Bürgermeisterin Anita Gössnitzer steht unter der Handynummer 0676-780 43 11 für Anliegen der Bürger zur Verfügung. Sollte es im Krankheitsfall nicht möglich sein, Grundnahrunsmittel oder Medikamente zu beschaffen, kann man sich ebenfalls an die Gemeinde wenden.

St. Stefan/Gail:

Das Gemeindeamt ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr geöffnet. Es ist telefonisch unter 04283 2120 und per Mail unter st.stefan-gailtal@ktn.gde.at erreichbar. Behördenwege können so gut erledigt werden, der Parteienverkehr ist so gut wie möglich zu minimieren. Die Postpartnerstelle wird weiterbetrieben, ist aber nur noch Montag bis Freitag von 7.30 bis 9.30 Uhr geöffnet. Die Tierkörperentsorgung ist unter 0676 843 224 221 erreichbar, Manuel Schoitsch kümmert sich um Anfragen und Terminvergabe. Im Altstoffsammelzentrum entfällt der nächste geplante Entsorgungstermin am Donnerstag den 2. April. Der Wirtschaftshof ist in akuten Problemfällen unter 04283 2120 erreichbar.