In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In dieser Stunde ist eines geboten: gegenseitige Unterstützung. Dies zeigt sich auch in den einzelnen Gemeinden, die mit Lieferservice eine Essenszustellung vor allem für ältere Gemeindebürger garantieren. Das Alpenhotel Plattner verschenkte sogar Lebensmittel.

Andreas Göttling (Wasserrettung Hermagor), Vizebürgermeister Leopold Astner, Gemeinderat Günther Bachmann, Stadträtin Irmgard Hartlieb, Stadtrat Hannes Burgstaller mit den Helfern © KKHANNES BURGSTALLER

Verderbliche Lebensmittel des Alpenhotels Plattner im Skigebiet Nassfeld wurden in Hermagor an ältere und nicht so mobile Menschen verteilt. Durchgeführt haben die Aktion Vizebürgermeister Leopold Astner, Stadträtin Irmgard Hartlieb und die Mitglieder der Wasserrettung Hermagor. Die älteren Bürger freuten sich über die überraschende Lebensmittellieferung.