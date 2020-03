In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Bezirkshauptmann Klaus Brandner traf die Entscheidung, Heiligenblut unter Quarantäne zu stellen © (c) Weichselbraun Helmuth

Sechs Corona-Verdachtsfälle gibt es aktuell in Heiligenblut. Sie wurden alle getestet, das Ergebnis liegt laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner noch nicht vor. Die Entscheidung, den Tourismusort unter Quarantäne zu stellen, fiel Samstagfrüh um 5.30 Uhr, nachdem Freitag gegen 22 Uhr zwei Verdachtsfälle aufgetreten waren. „Zu einem früheren Zeitpunkt war die Quarantäne nicht notwendig, auch wenn wir schon seit Wochenbeginn wissen, dass ein deutscher Urlaubsgast als er bereits aus Heiligenblut abgereist war, positiv getestet wurde. Wir haben daraufhin alle nötigen Schritte in die Wege geleitet“, sagt der Bezirkshauptmann. Bekanntlich wurden zwei Mitarbeiterinnen jenes Hotels, in dem der Gast war, positiv getestet. Sie befinden sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne.