In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

In Kärnten gibt es einen fünften bestätigten Coronafall. Die Betroffene befindet sich in häuslicher Quarantäne – 24 LKH-Mitarbeiter in Villach negativ getestet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/INA FASSBENDER

In Kärnten gibt es seit heute, Samstag, einen neuen Fall einer Coronavirus-Infektion. Es handelt sich dabei um eine 55-jährige Frau, deren Symptomatik leicht verläuft. Sie befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne in ihrer Heimatgemeinde des Bezirkes Klagenfurt Land. Die Frau ist beruflich im ELKI des Klinikums Klagenfurt tätig. Die zuständigen Behörden und die KABEG haben die nötigen Maßnahmen in die Wege geleitet und machen das contact tracing. Dies ist der fünfte betätigte Fall in Kärnten.