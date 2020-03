Lokalaugenschein Nassfeldpass wird ab Mitternacht geschlossen

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Mitternacht wird der Nassfeldpass gesperrt © LEOPOLD SALCHER

Am Freitag konnte der Grenzübergang Nassfeldpass (Passo Pramollo) noch passiert werden. "Ab Mitternacht sind alle Grenzübergange, selbst die auf der grünen Grenze, zu Italien geschlossen", erklärt Manfred Jost. Er ist namens der Bezirkshauptmannschaft Hermagor im Kontrolleinsatz. Ihm zur Seite stehen zwei Polizisten. Einen Mundschutz zum Schutz vor dem Coronavirus tragen die drei nicht. "Heute ist so gut wie nichts los, ein einziger Pkw hat bisher die Grenze Richtung Österreich passiert, gestern waren es deutlich mehr", lassen sie wissen. „Leider hat es auch einen Gailtaler erwischt, der nichtsahnend in das Kanaltal gefahren und am Nassfeld wieder eingereist ist. Jetzt muss er sich in Quarantäne begeben."