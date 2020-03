In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Zwei Ärzte wurden am Freitag als Verdachtsfälle klassifiziert, da sie sich am 11. März in einem behördlich bekannt gegebenen Krisengebiet befunden haben. Rund 50 Mitarbeiter des Krankenhauses Spittal wurden nun in häusliche Quarantäne geschickt.

Im Zuge der täglichen Neubewertung der Situation und der notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Vorsorge betreffend des Corona-Virus wurden Mittwochfrüh zwei Ärzte des Krankenhauses Spittal als Verdachtsfälle qualifiziert, da sie sich am 11. März in von behördlich bekannt gegebenen Krisengebieten befunden haben. Dem Vernehmen nach waren sie in Tarvis Skifahren. Bei beiden Ärzten wurden entsprechende Abstriche gemacht und zur Auswertung an das Labor der AGES übermittelt. "Die beiden Ärzte befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Samstagnachmittag vorliegen", heißt es in einer Aussendung des Krankenhauses.