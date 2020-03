An den Grenzübergängen von Italien nach Kärnten wird nun streng kontrolliert. Wer kein medizinisches Attest hat, darf nicht einreisen oder muss für 14 Tage in Quarantäne. Pendler und Lkw-Fahrer sind davon ausgenommen.

Kontrollen auf der Südautobahn bei Thörl-Maglern © Helmuth Weichselbraun

Kilometerweit staut sich die Blechlawine auf der Autobahn nach Italien zurück. Ab 12 Uhr wurde am Mittwoch am Grenzübergang Thörl-Maglern ernst gemacht. Bei der Einreise nach Kärnten werden alle Fahrzeuge abgeleitet und überprüft. Auch mit diesen Kontrollen soll die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich eingedämmt werden. "Wer kein Gesundheitszeugnis mit hat, das nicht älter als vier Tage alt ist, darf nicht einreisen", erklärt Polizeisprecher Rainer Dionisio.