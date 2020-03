Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Missachtung von Lawinenwarnschildern soll - wenn es nach Bezirkshauptmann Klaus Brandner und alpinen Einsatzorganisationen geht - bestraft werden © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Drei Lawinenabgänge binnen weniger Stunden hielten am 26. Dezember des Vorjahres über 100 Bergretter und Alpinpolizisten, 35 Soldaten des Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 aus der Spittaler Türkkaserne sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes im Skigebiet Ankogel (Mallnitz) auf Trab. Die dritte Lawine, die eine Piste verschüttete, wurde ausgelöst, weil ein Sportler die Lawinenwarntafel umfahren hatte. Drei, teilweise verschüttete, Personen konnten sich zum Glück selbst befreien.

Großeinsatz am 26. Dezember 2019 im Skigebiet Ankogel Foto © (c) APA/ALPINPOLIZEI

„Bestimmten Personen mangelt es an Einsicht, welche Gefahren im alpinen Gelände für einen selbst und Freizeitsportler, die sich hingegen an alpine Regeln halten, vorherrschen“, sagt Spittals Bezirkshauptmann Klaus Brandner. Er, Günther Novak, Bundesrat und Bürgermeister von Mallnitz, sowie Vertreter der Einsatzorganisationen, setzen sich für eine Gesetzesänderung ein, wonach man vor allem in den Skigebieten, jene Sportler, welche Absperrungen und Gefahrenhinweise missachten, gesicherte Pisten verlassen und im Gelände Lawinen auslösen, bestrafen kann. Am Dienstag wurde das Thema im Verfassungsausschuss behandelt. Vertreter des Alpenvereins, der Naturfreunde und der Alpinpolizei waren dabei.