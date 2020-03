Polizeikommandant gesucht

Weiterhin warten heißt es für die Polizei im Bezirk Hermagor: Ein neuer Chef ist nicht in Sicht.

Chefinspektor Paul Schnabl führt interimsmäßig das Bezirkspolizeikommando Hermagor © Leopold Salcher

Nicht nur verwaiste Landarztpraxen klagen über mangelnde Bewerber, mittlerweile haben auch Kommandostellen der Polizei ähnliche Probleme. So muss der Bezirk Hermagor noch länger ohne einen leitenden Bezirkspolizeikommandanten auskommen. Oberstleutnant Werner Mayer, er war über 18 Jahre bis Ende letzten Jahres Chef in Hermagor, hat sich um die pensionsbedingt freigewordene Kommandostelle in Spittal/Drau beworben und wurde mit Wirkung 1. Jänner 2020 zum neuen Polizeichef im Bezirk Spittal/Drau bestellt.