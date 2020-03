Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Gruber, Sebastian Schuschnig, Alfons Helmel © Raunig

Wenn am 23. und 24. April die bereits vierten Millstätter Wirtschaftsgespräche über die Bühne gehen, ist für Brisanz gesorgt. Lange bevor das Thema des Coronavirus nach Europa überschwappte, hatten die Initiatoren Alfons Helmel und Markus Gruber von der Agentur GPK den chinesischen Botschafter Li Xiaosi als Redner gewinnen können. Dazu Voest-alpine-Ex-Chef und Infineon-Aufsichtsraschef Wolfgang Eder, der große China-Erfahrung einbringen kann, wie auch weitere Referenten. „Unser gewähltes Thema ‚Wirtschaft, Staatseinfluss und Digitalanarchie‘ hat besondere Aktualität gewonnen“, erklärten Helmel und Gruber gestern in der Landesregierung in Klagenfurt bei der Präsentation des Programmes. Mit rund 200 Teilnehmern aus Netzwerken sehe man sich bereits „neben Alpbach und dem Salzburg-Summit unter den Top-3-Wirtschaftskonferenzen in Österreich“.