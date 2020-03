Am 19. März hätte der Josefimarkt in Nötsch im Gailtal zum 130. Mal stattfinden sollen. Die Sorge vor dem Corona-Virus brachte nun eine Absage.

Der Josefimarkt in Nötsch fällt heuer aus (Sujetfoto) © Raunig

Alfred Altersberger, Bürgermeister von Nötsch im Gailtal, machte sich die Entscheidung nicht leicht, "aber letztlich ist es im Sinne der Besucher, heuer den Josefimarkt ausfallen zu lassen". Traditionell findet das Fest im Unteren Gailtal am 19. März statt. "In den letzten Jahren hat es sich so entwickelt, dass viele Großeltern mit ihren Enkerln gekommen sind, da die Eltern arbeiten müssen. Wenn wir uns also die Altersschicht der Besucher anschauen, mussten wir mit einer Absage reagieren", sagt Altersberger.