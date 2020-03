Bei Alpinausbildung löste sich Schneebrett. Beamter wurde zwar nur teilweise verschüttet, erlitt aber so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Am Großglockner

Bei einer Alpinausbildung der Polizei kam es am Glockner zu dem Unglück © LR Lamprecht

Tragödie am Großglockner: Im Zuge einer Alpinausbildung der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten kam es am Sonntag gegen 11.30 Uhr zu einem Lawinenabgang. Ein 33-jähriger Polizist und Kursteilnehmer kam dabei ums Leben. Im Bereich der Abfahrt von der Adlersruhe in Richtung Pasterze löste sich laut Auskunft der Polizei das Schneebrett, das dem Mann zum Verhängnis wurde.