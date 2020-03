Zumeist recht freundliches und somit auch länger sonniges Wetter bei 5 bis 10 Grad am Nachmittag.

Wetter in Oberkärnten

Trotz Schnees lässt sich der Frühling nicht mehr aufhalten © (c) Alexander Raths - stock.adobe.com

Ein Hochausläufer schiebt sich am Sonntag vorübergehend bis zu uns vor. Damit bessert sich das Wetter weiter und in der Höhe strömen auch noch zusätzlich mildere Luftmassen ein. Die milde Luft in großen Höhen sorgt aber auch für ein paar Wolkenfelder, die die Sonne hin und wieder etwas mehr stören dürften. Insgesamt beschert uns der Tag aber doch recht freundliches Wetter mit mehr Sonnenschein.