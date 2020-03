Weil die Sommer in Feld am See für die Fische zu warm werden, will Fischzüchter an den Riegerbach ausweichen. Bau der Fischteiche hängt noch von Bewilligung der Wildbach und Lawinenverbauung ab.

Fischzüchter Andreas Hofer möchte seine Zucht mit 25 Teichen in Döbriach erweitern © (c) Patrick Sommeregger-Baurecht

Der Klimawandel stellt auch die Fischzucht Hofer aus Feld am See vor besondere Herausforderungen. „In den vergangenen Jahren sind die Sommer immer wärmer geworden. Die Fische, die wir in Feld am See züchten, müssen wir, wenn es zu heiß wird, in unsere Zuchtanlagen nach Dellach/Drau und nach Förolach in Hermagor auslagern. Daher verfolge ich seit fünf Jahren das Projekt, am Riegerbach in Döbriach, eine Anlage mit 25 Teichen zu errichten. Hier stimmen Wasserqualität und -menge, außerdem ist Döbriach nur wenige Kilometer entfernt“, sagt Fischzüchter Andreas Hofer.



Wenn es im Sommer zu heiß wird, müssen wir die Fische nach Dellach/Drau und Hermagor auslagern. Fischzüchter Andreas Hofer

Martina Pirker Teamleitung Regionalbüro OberKärnten Mehr von Martina Pirker

Das ist allerdings. Er hat bereits die behördliche Bewilligung für ein, das er am Riegerbach im Bereich dererrichten will. „Die Fischzucht allein rentiert sich nicht, daher möchte ich das“, sagt Hofer. Das Kraftwerksprojekt wurde mit dem Bau des Hochwasserschutzes entlang des Riegerbaches abgestimmt.