Forscher-Workshops Bibliotheken wecken den Forschergeist bei Schülern

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spürnasen in der Medi@thek Danielsberg: Maximilian Thorer und Antonia Unterweger © KK/MEDIATHEK DANIELSBERG

Die Bibliotheken im Bezirk Spittal starten am 12. März mit einem innovativen Projekt, das den Forschergeist bei Volksschülern entfachen soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf MINT, das in aller Munde ist. Aber was bedeutet es genau? Es ist eine zusammenfassende Bezeichnung der Schulfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. „In österreichischen Bildungsinstitutionen ist dieser Schwerpunkt im Vergleich zu skandinavischen Ländern noch unterrepräsentiert“, sagt Gudrun Batek. Die Mallnitzerin ist Biologin und wird von März bis Juni in den Bibliotheken Reißeck, Spittal, Radenthein, Lurnfeld, Winklern, Dellach/Drau und Rennweg jeweils dreistündige Forscher-Workshops mit Volksschülern leiten, Fortsetzung ist im Herbst geplant.

Die Projektinitiatorinnen Alexandra Königsreiner und Gudrun Batek Foto © MARTINA PIRKER

Initiatorin Alexandra Königsreiner, die die Medi@thek Danielsberg in Kolbnitz leitet, verfolgt das Ziel, naturwissenschaftliches Interesse zu wecken und heimische Betriebe, in denen Techniker beschäftigt werden, ins Boot zu holen, damit frühzeitig ein Austausch zwischen Volksschulen und möglichen, künftigen Arbeitgebern erfolgen kann.

Dafür gewinnen konnte Königsreiner alle zwölf Bibliotheken der Bibliothekenlandschaft Oberkärnten (BLOK), die sich als Schnittstelle schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit verstehen.