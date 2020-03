Facebook

Billa Markt in Millstatt wird groß umgebaut © Andrea Steiner

Der Billa Markt in der Aribonenstraße im Westen von Millstatt ist in die Jahre gekommen: 2005 wurde der einzige Nahversorger-Markt in der Gemeinde Millstatt damals eröffnet. An der Situierung des Lebensmittel-Marktes schieden sich damals die Geister, kritisiert wurde vor allem, dass der Markt an so prominenter Stelle errichtet wurde und dadurch das Ortbild rund um das Stift Millstatt negativ beeinflusst würde.