"Wege des Geistes" heißt der neue Wanderweg, der die beiden besonderen Kreuzwege in St. Stefan im Gailtal und im italienischen Malborghetto verbindet. Er soll auch die kulturellen und freundschaftlichen Beziehungen der beiden Gemeinden beflügeln.

Die Kalvarienbergkirche in St. Stefan/Gail © Claudia Lux

Zwischen St. Stefan im Gailtal und Malborghetto gibt es seit jeher eine Verbindung. Schon als das Kanaltal noch zu Österreich gehört hat, waren die alten Wege über die Dolinzaalm nach Ugovizza und Malborghetto eine wichtige Anbindung. 2017 kam die Idee auf, die beiden Gemeinden wieder näher zusammenrücken zu lassen. „In Malborghetto gibt es wie in St. Stefan einen Kreuzweg mit Kalvarienbergkirche. Der wurde ebenfalls im 18. Jahrhundert gebaut. Damals konnte man nicht ins Heilige Land und so hatte man in der Heimat einen Ort um die Sehnsucht nach Jerusalem zu stillen“, erklärt Pfarrer Marcin Mrawczyński.