Dicht verschneit zeigt sich das Stubeck, der Hausberg von Gmünd © KK/LR GÜNTHER TRAGATSCHNIG

Vom Westen her nähert sich am Donnerstag ein weiteres Tiefdruckgebiet. Vor dem Eintreffen der Schlechtwetterfront zeigt sich zu Beginn des Tages noch eher die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen dann jedoch vom Westen her zunehmend dichtere Wolken auf, die die Sonne daher auch häufig verdecken sollten. Dabei sollte es in den Tälern zumeist trocken bleiben.