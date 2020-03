Um 1,1 Millionen Euro erhalten die Hühnersberger in Lendorf ein Mehrzweckhaus. Das Gebäude soll die neue Heimat für 80 Feuerwehrleute werden und allen Vereinen am Berg Platz bieten.

Bürgermeisterin Marika Lagger-Pöllinger präsentiert die Pläne © Nicole Kari

"Wo der Bartl den Most holt" ist am Hühnersberg in der Gemeinde Lendorf schon bald sonnenklar: Auf dem selben Grundstück! Dort wird nämlich unter diesem originellen Projekttitel die Infrastruktur für die "Bartl" der Brauchtumsgruppe, für die Zechgemeinschaft und die Feuerwehr, Genossenschaften und Nachbarschaften auf einem Platz zentralisiert.