Spittal Schüler verkaufen Kekse und Brot in der Flasche

Nachhaltige und köstliche Produkte verkauft die neue Junior Company "Taste it" von Schülern der HLW Spittal derzeit im Regions-Körberl und im eigenen Onlineshop.

Svjetlana Malešević, Dejan Malešević, Nadin Waditzer, Natalie Morbacher, Indrit Musaj und Amata Reiner auf Verkostungstour mit Aufstrich vom Regions-Körberl, selbst gemachten Knäckebrot, Cookies und einer Brotmischung in der Flasche © Claudia Lux

Brot in der Flasche, Cookies im Papiersackerl und saisonale Aufstriche im Glas – 17 Schüler der HLW Spittal haben gemeinsam mit dem Regions-Körberl in der Spittaler Brückenstraße eine Vermarktungsaktion gestartet. Fachschüler der Abschlussklassen 3AMW und 3BMW haben im Herbst eine Junior Company ins Leben gerufen. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Amata Reiner und Waltraud Zimmermann wurde eine Firma mit mehreren Abteilungen ins Leben gerufen. Das Unternehmen „Taste it“ produziert und vermarktet Aufstriche, Eingelegtes und Selbstgebackenes. Ganz neu ist eine Brotbackmischung in der Flasche.