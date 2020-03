Facebook

Die Radentheiner Schüler sind stolze Sieger beim 18. Raiffeisen-Volksschul-Hallencup © KK/TSCHERU

Zum 18. Mal fand der Raiffeisen Volksschul Hallencup in der Sporthalle Spittal statt. Organisator Wolfgang Tscheru konnte sich über die Teilnahme von insgesamt 24 Mannschaften freuen. Die Volksschule (VS) Radenthein holte am Samstag den Turniersieg in der Kategorie der dritten und vierten Klassen. Platz zwei ging an Obervellach vor Steinfeld. Am Sonntag waren die Juniors der ersten und zweiten Klassen am Start. Die Volksschule Steinfeld konnte erfolgreich den Titel vom Vorjahr verteidigen.