Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lawinen- und Suchhundereferent-Stellvertreter Albin Oberluggauer und Laura Wirth mit ihrem Vierbeiner Dojan © KK/Daniel Gollner

Im vergangenen Jahr wurden die Kärntner Bergretter mit ihren Hunden zu zwölf Lawineneinsätzen gerufen. Und allesamt ereigneten sich im Bezirk Spittal. Im Hinteren Maltatal und in Mallnitz konnten die Verunglückten nur mehr tot geborgen werden. Was aber entscheidend ist: Vier Personen wurden gerettet! Sie verdanken ihr Leben den Einsatzkräften der Bergrettung und ihren ausgebildeten Lawinensuchhunden (siehe auch Infokasten unten). Damit die Einsatzarbeit der Zwei- und Vierbeiner gut koordiniert abläuft, stehen umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote am Programm. Derzeit wird zum dreizehnten Mal in der Innerkrems der Lawinenhunde-Lehrgang mit 34 teilnehmenden Hundeteams abgehalten.