Eine 40-jährige Frau kam mit ihrem Auto zu weit in den Böschungsbereich und rutschte ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach.

© KLZ

Am Sonntag um 14.15 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau in der Gemeinde Mörtschach, Bezirk Spittal/Drau, rückwärts auf der schneebedeckten abfallenden Zufahrt zu ihrem Haus. Kurz vor dem Haus kam sie zu weit in den steil abfallenden Böschungsbereich und rutschte seitlich über diese.