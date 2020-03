Am Sonntagnachmittag fing ein in der Gemeinde Radenthein abgestelltes Auto Feuer. Eine defekte Batterie könnte der Auslöser gewesen sein.

© APA/Fohringer

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein auf einem Schotterparkplatz in St. Peter (Radenthein) abgestellter bereits älterer Pkw am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in Brand.