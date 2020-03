Facebook

Schüler der 3AHW und der 3M beim Workshop zum Thema "Equal Pay Day" © (c) Richard Krämmer

„Warum verdienen Frauen für die gleiche Leistung weniger als Männer?“ Diese Frage stellten sich am Equal Pay Day die Schüler der 3AHW und der 3M (Medienklasse) an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Spittal. Nora Egger gestaltete zu diesem Thema in Zusammenarbeit mit dem Frauennetzwerk Business and Professional Women (BPW) Spittal einen Workshop. Der Equal Pay Day steht symbolisch für denjenigen Tag, bis zu welchem Frauen im Vergleich zu Männern unbezahlt arbeiten. Dies war heuer am 25. Februar der Fall.