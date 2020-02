Facebook

In den 1980-er Jahren baute Hüttenwirtin Fini Gritzner mit ihrem Mann Simon die Leonhardhütte auf dem Maltaberg © KK/PRIVAT

Unzählige Gäste, Wanderer und Skitourengeher werden Josefine „Fini“ Gritzner vermissen. Als Wirtin der Leonhardhütte auf dem Maltaberg war sie stets Anlaufstelle für Gäste, welche Finis Kochkünste, ihren Humor und Aufgeschlossenheit sehr schätzten. Das Leben, der im Alter von 86 Jahren Verstorbenen war geprägt von enormem Fleiß. Mit Ehemann Simon betrieb sie auf dem Maltaberg eine Landwirtschaft. Während er auf Autobahnbaustellen arbeitete, zog sie acht Kinder groß und pflegte die Schwiegermutter. In den 1970-er Jahren entschlossen sich die Eheleute, im Sommer die Kramerhütte zu pachten. 1985/86 bauten sie dann in unmittelbarer Nähe eine eigene Hütte und benannten sie nach dem Schutzpatron der Almtiere „Leonhardhütte“.

Die beliebte Hüttenwirtin Josefine Gritzner ist im Alter von 86 Jahren verstorben © KK/PRIVAT Bereits in den 1950-er Jahren begann das Ehepaar mit der Vermietung einer Ferienhütte auf der Alm, 1970 folgte die zweite. Damals war das eine Pionierleistung, weil Urlaub auf der Alm nicht so im Trend lag wie heute. Die Leonhardhütte entwickelt sich von einer Jausenstation zu einem Gasthaus, in dem ausgekocht wurde und von einem Sommer- zu einem Ganzjahresbetrieb. Ihren Kindern, 21 Enkelkindern und 19 Urenkelkindern wird sie als Familienmensch und starke Frau, die sich nie unterkriegen ließ, in Erinnerung bleiben. Auf der Alm fühlte sie sich zeitlebens am wohlsten. Dort durfte sie am 24. Februar im Beisein ihrer Lieben für immer ihre Augen schließen. Verabschiedet wird die beliebte Wirtin am 1. März 2020 um 14 Uhr in der Pfarrkirche Malta.