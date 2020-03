Facebook

Verdienste von weiblichen Persönlichkeiten, wie der Historikern Therese Meyer, werden von der Stadt Spittal gewürdigt © Rie-Press

Die Stadt Spittal ist um drei Namen reicher: Mitte März wird es eine "Prof.-Dr.-Therese-Meyer-Brücke", einen "Johanna-Oberrauter-Park" und einen "Anna-Zmölnig-Platz" geben! Im Rahmen einer Feierstunde werden am 17. März die Leistungen der drei Frauen von der Stadtgemeinde gewürdigt und die Tafeln symbolisch an die Initiatoren übergeben. Wesentlich daran beteiligt, dass Spittal im öffentlichen Raum mehr weibliche Präsenz bekommt, ist der Soroptimist Club Spittal-Millstätter See mit Heidi Konrad. Für die Erinnerung an Therese Meyer haben sich an vorderster Stelle Kurt Karpf (Museum Carantana) und Hartmut Prasch (Museum für Volkskunde) eingesetzt. Um die Erinnerung an Johanna Oberrauter hat sich auch ihr Schwiegersohn Johannes Maria-Lex sehr bemüht, um Anna Zmölnig ihr Schwiegersohn Franz Burgstaller.