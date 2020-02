Wetter in Oberkärnten

Wechseln bewölkt, Sonne nur zwischendurch - so gestaltet sich das Wetter am Samstag © CAMILLA KLEINSASSER

Ein eher nur schwach wetterwirksames Zwischenhoch bestimmt am Samstag auch das Wetter bei uns in Oberkärnten. Dabei ziehen jedoch auch immer wieder dichtere Wolkenfelder durch und diese werden sogar in der Folge immer mehr und kompakter. Daher zeigt sich auch nur noch zwischendurch etwas die Sonne. Es sollte jedoch bis zum Abend zumeist trocken bleiben.