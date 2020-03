Von 160 Straßen und Plätzen in Spittal war bisher keine einzige nach einer Frau benannt. Das hat sich nun geändert.

Spittal als leuchtendes Beispiel für Frauennamen im öffentlichen Raum © Rie-Press

So von heute auf morgen ist die Entscheidung nicht gefallen. Es hat schon mehrere Anläufe über Jahre benötigt, bis ein gewisses Bewusstsein für Frauennamen im öffentlichen Raum entstanden ist. Spittal ist nämlich, wie viele andere Städte in Kärnten und darüber hinaus, was die nachhaltige Dokumentation von weiblichen Leistungen betrifft, ein Schlusslicht: Frauen sind bei der Benennung von Straßen, Plätzen oder Brücken bisher nicht vorgekommen.