Nicht nur der Name ist neu: "Leonhards Café & Bar" in Seeboden hat sein kulinarisches Angebot geschmackvoll erweitert.

Leonhard Meixner: "Bar und Café unter einem Dach." © Rie-Press

"Mit der Umgestaltung unseres ehemaligen Bäckerei-Cafés ist uns wirklich etwas Besonderes gelungen", freut sich Unternehmer Leonhard Meixner (32), der mit seiner Mutter Sieglinde Müller-Meixner (Bäckerei und Konditorei), die schon länger gehegte Idee vor Weihnachten in die Realität umsetzte. Jetzt heißt der beliebte Treffpunkt im Impuls Center in Seeboden "Leonhards Café & Bar". Das Lokal, welches die geschmack- und stilvolle Handschrift von Raumausstatterin Elke Brandstätter aus Feistritz/Drau trägt, lädt zum gemütlichen Verweilen ein.

Neues Konzept für ehemaliges Café Meixner im Impuls Center in Seeboden Foto © Rie-Press Ein nach Maß getischlerter Stehtisch für zehn Personen dominiert den Raum. Im Angebot hat Leonhard Meixner ein erweitertes Frühstücksangebot sowie Konditorei- und Backwaren aus dem alteingesessenen Familienbetrieb. Neu ist ein ausgesuchtes Weinsortiment, wobei Meixner auf österreichische Winzer setzt. "Die Weißweine kommen alle vom Weingut Steininger aus Langenlois, bei den Rotweinen vertraue ich auf die Kompetenz von Martin Wandling aus Radenthein", erzählt der Seebodener Unternehmer. Zu Mittag gibt es jetzt auch einen Mittagsteller und Salate sowie tagsüber immer frische Snacks. Ganz besonders beliebt ist allerdings der Wurstsalat von Sieglinde Meixner-Müller, der von ihr immer frisch zubereitet wird.