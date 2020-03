Gerold Sternig feiert nur alle vier Jahre Geburtstag. Am Samstag ist es also ein doppelter Runder. Er ist ein begeisterter Sammler und Universalkünstler, der mit Kindern und Enkel eine Ausstellung startet.

Universalkünstler Gerold Steiner feiert 80. Geburtstag mit einer Drei-Generationen-Ausstellung © Rie-Press

Wenn man am 29. Februar Geburtstag hat, kommt man nicht so oft zum Geburtstag feiern“, schmunzelt Gerold Sternig. Der Spittaler feiert am Samstag, obwohl er achtzig Jahre alt wird, erst zum 20. Mal Geburtstag.