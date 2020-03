Kleine Zeitung +

Inklusionstag Sie erkämpften sich die begehrten Pokale

Zu einem Tag im Schnee luden der Österreichische Zivilinvalidenverband und der Verein Lebenswerke Hermagor luden zum Aktionstag "Fun and Run" in das Skigebiet Nassfeld in Hermagor. Dabei gab es strahlende Sieger.