Am 3. März vor 25 Jahren stürzte in der Innerkrems ein Jagdbomber des österreichischen Militärs bei einem Übungsflug ab. Zeugen erinnern sich an diese Tragödie zurück.

Unter dem Gipfel des Saureggnocks ereignete sich der tragische Absturz © ANDREA STEINER, MONTAGE: KLEINE ZEITUNG

Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich am 3. März 1995 in der Innerkrems, Gemeinde Krems, ab. Nur leider war es bittere Realität, die zwei Menschenleben forderte. Es war gegen 11 Uhr an diesem Freitag, als zwei Düsenjäger des österreichischen Militärs durch das Liesertal donnerten und dann in der Innerkrems mit waghalsigen Kunstflugmanövern die Blicke auf sich zogen. Kurze Zeit später ging nahe dem Gipfel des Sauereggnocks eine Stichflamme auf. "Ein Knall. Und dann haben wir alle einen riesigen Feuerball gesehen", schilderten Augenzeugen.