Stornierungen in Kleinkirchheim„Der Coronaverdacht bleibt in den Köpfen der Gäste“

Am Nassfeld sagen Ungarn ab, weil ihre Kinder nach dem Kärnten-Urlaub nicht in die Schulen dürften. Ursache des Todes der 56-jährigen Italienerin weiter unbekannt.

Sonnenskilauf in Bad Kleinkirchheim. Noch herrscht im Tourismusort Hochsaison © Gert Perauer

Ein Fläschchen Desinfektionsmittel begrüßt die Gäste des Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim am Empfang, auf den Toiletten und in den Zimmern sind die Behälter ebenfalls allgegenwärtig. Hygiene ist in Zeiten des Coronavirus großgeschrieben. Gäste sollen sich nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen.